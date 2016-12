Alario names two Democrats to chair major Louisiana Senate money committees

The Louisiana Senate committee slate is complete as the state attempts to climb out of a $2.6B budget hole. Today, Senate President John Alario announced the committee assignments and appointments for the beginning of the 2016-2020 Louisiana Senate.

Alario, a former Democrat, turned Republican has named Democrats to head two of the major money committees, Eric Lafleur, heading Senate Finance Committee and J.P. Morrell as Chair of Revenue and Fiscal Affairs.

Jon Bel Edwards, also a Democrat, has replaced Republican Bobby Jindal, as Governor of Louisiana.

Senate Finance Committee District 28 Sen. Eric LaFleur, Chair District 21 Sen. Bret Allain, Vice-Chair District Sen. 9 Conrad Appel District Sen. 15 Regina Barrow District Sen. 4 Wesley Bishop District Sen. 11 Jack Donahue District Sen. 35 James R. “Jim” Fannin District Sen. 1 Sharon Hewitt District 27 Sen. Ronnie Johns District 39 Sen. Gregory Tarver District 6 Sen. Bodi White Senate Revenue & Fiscal Affairs Committee: District 3 Sen. J.P. Morrell, Chair District 13 Sen. Dale Erdey, Vice-Chair District Sen. 2 Troy Brown District Sen. 7 Troy Carter District 14 Sen. Yvonne Colomb District 18 Sen. Eddie Lambert District 29 Sen. Jay Luneau District 5 Sen. Karen Carter Peterson District 32 Sen. Neil Riser District 19 Sen. Gary L. Smith, Jr. District 30 Sen. John Smith

Senate Retirement Committee: District 37 Sen. Barrow Peacock, Chair District 24 Sen. Gerald Boudreaux, Vice-Chair District 20 Sen. Norby Chabert District 23 Sen. Page Cortez District 31 Sen. Gerald Long District 38 Sen. John Milkovich District 12 Sen. Beth Mizell Senate Agriculture Committee: District 34 Sen. Francis Thompson, Chair District 35 Sen. James R. “Jim” Fannin, Vice-Chair District 21 Sen. Bret Allain District 31 Sen. Gerald Long District 37 Sen. Barrow Peacock District 32 Sen. Neil Riser District 30 Sen. John Smith Senate Environmental Quality Committee: District 33 Sen. Mike Walsworth, Chair District 9 Sen. Conrad Appel, Vice-Chair District 2 Sen. Troy Brown District 13 Sen. Dale Erdey District 1 Sen. Sharon Hewitt District 18 Sen. Eddie Lambert District 25 Sen. Dan “Blade” Morrish Senate Judiciary A Committee: District 17 Sen. Rick Ward III, Chair District 29 Sen. Jay Luneau, Vice-Chair District 4 Sen. Wesley Bishop District 11 Sen. Jack Donahue District 36 Sen. Ryan Gatti District 10 Sen. Danny Martiny District 38 Sen. John Milkovich Senate Judiciary B Committee: District 19 Sen. Gary L. Smith, Jr., Chair District 27 Sen. Ronnie Johns, Vice-Chair District 20 Sen. Norby Chabert District 28 Sen. Eric LaFleur District 3 Sen. J.P. Morrell District 5 Sen. Karen Carter Peterson District 39 Sen. Gregory Tarver

Senate Judiciary C Committee: District 16 Sen. Dan Claitor, Chair District 26 Sen. Jonathan "JP" Perry, Vice-Chair District 15 Sen. Regina Barrow District 7 Sen. Troy Carter District 14 Sen. Yvonne Colomb District 22 Sen. Fred Mills, Jr. District 6 Sen. Bodi White Senate Commerce Committee: District 10 Sen. Danny Martiny, Chair District 6 Sen. Bodi White, Vice-Chair District 21 Sen. Bret Allain District 9 Sen. Conrad Appel District 23 Sen. Page Cortez District 12 Sen. Beth Mizell District 37 Sen. Barrow Peacock District 26 Sen. Jonathan “JP” Perry District 34 Sen. Francis Thompson Senate Health & Welfare Committee: District 22 Sen. Fred Mills, Jr., Chair District 15 Sen. Regina Barrow, Vice-Chair District 24 Sen. Gerald Boudreaux District 2 Sen. Troy Brown District 20 Sen. Norby Chabert District 16 Sen. Dan Claitor District 14 Sen. Yvonne Colomb District 13 Sen. Dale Erdey District 29 Sen. Jay Luneau Senate Insurance Committee: District 30 Sen. John Smith, Chair District 36 Sen. Ryan Gatti, Vice-Chair District 27 Sen. Ronnie Johns District 28 Sen. Eric LaFleur District 18 Sen. Eddie Lambert District 31 Sen. Gerald Long District 25 Sen. Dan “Blade” Morrish District 19 Sen. Gary L. Smith, Jr. District 17 Sen. Rick Ward, III

Senate & Governmental Affairs Committee: District 5 Sen. Karen Carter Peterson, Chair District 4 Sen. Wesley Bishop, Vice-Chair District 7 Sen. Troy Carter District 11 Sen. Jack Donahue District 35 Sen. James “Jim” Fannin District 3 Sen. J.P. Morrell District 32 Sen. Neil Riser District 39 Sen. Gregory Tarver District 33 Sen. Mike Walsworth Senate Education Committee: District 25 Sen. Dan “Blade” Morrish, Chair District 38 Sen. John Milkovich, Vice-Chair District 9 Sen. Conrad Appel District 24 Sen. Gerald Boudreaux District 12 Sen. Beth Mizell District 33 Sen. Mike Walsworth District 6 Sen. Bodi White Senate Labor & Industrial Relations Committee: District 32 Sen. Neil Riser, Chair District 7 Sen. Troy Carter, Vice-Chair District 15 Sen. Regina Barrow District 4 Sen. Wesley Bishop District 27 Sen. Ronnie Johns District 3 Sen. J.P. Morrell District 37 Sen. Barrow Peacock Senate Transportation Committee: District 23 Sen. Page Cortez, Chair District 1 Sen. Sharon Hewitt, Vice-Chair District 2 Sen. Troy Brown District 13 Sen. Dale Erdey District 35 Sen. James “Jim” Fannin District 31 Sen. Gerald Long District 19 Sen. Gary L. Smith, Jr. Senate Local & Municipal Committee: District 14 Sen. Yvonne Colomb, Chair District 11 Sen. Jack Donahue, Vice-Chair District 10 Sen. Danny Martiny District 22 Sen. Fred Mills, Jr. District 26 Sen. Jonathan "JP" Perry District 5 Sen. Karen Carter Peterson District 30 Sen. John Smith

Senate Natural Resources Committee:

District 20 Sen. Norby Chabert, Chair

District 18 Sen. Eddie Lambert, Vice-Chair

District 21 Sen. Bret Allain

District 36 Sen. Ryan Gatti

District 29 Sen. Jay Luneau

District 39 Sen. Gregory Tarver

District 17 Sen. Rick Ward, III

Senate Select Committee on Coastal Restoration & Flood Control:

District 21 Sen. Bret Allain, Chair

District 25 Sen. Dan “Blade” Morrish, Vice-Chair

District 7 Sen. Troy Carter

District 20 Sen. Norby Chabert

District 1 Sen. Sharon Hewitt

District 22 Sen. Fred Mills, Jr.

District 30 Sen. John Smith

Senate Select Committee on Homeland Security

District 6 Sen. Bodi White, Chair

District 18 Sen. Eddie Lambert, Vice-Chair

District 4 Sen. Wesley Bishop

District 29 Sen. Jay Luneau

District 32 Sen. Neil Riser

District 34 Sen. Francis Thompson

District 33 Sen. Mike Walsworth

Select Committee on Hurricane Recovery

District 27 Sen. Ronnie Johns, Chair

District 7 Sen. Troy Carter, Vice-Chair

District 3 Sen. J.P. Morrell

District 25 Sen. Dan “Blade” Morrish

District 5 Sen. Karen Carter Peterson

Select Committee on Veterans Affairs

District 26 Sen. Jonathan “JP” Perry, Chair

District 25 Sen. Gerald Boudreaux, Vice-Chair

District 9 Sen. Conrad Appel

District 15 Sen. Regina Barrow

District 7 Sen. Troy Carter

District 36 Sen. Ryan Gatti

District 38 Sen. John Milkovich

District 32 Sen. Neil Riser

District 39 Sen. Gregory Tarver

Select Committee on Vocational and Technical Education

District 11 Sen. Jack Donahue, Chair

District 12 Sen. Beth Mizell, Vice-Chair

District 9 Sen. Conrad Appel

District 2 Sen. Troy Brown

District 20 Sen. Norby Chabert

District 13 Sen. Dale Erdey

District 25 Sen. Dan “Blade” Morrish

District 39 Sen. Gregory Tarver

Select Committee on Women and Children

District 15 Sen. Regina Barrow, Chair

District 12 Sen. Beth Mizell, Vice-Chair

District 14 Sen. Yvonne Colomb

District 1 Sen. Sharon Hewitt

District 22 Sen. Fred Mills, Jr.

District 5 Sen. Karen Carter Peterson

District 10 Senator Danny Martiny was reappointed Senate Parliamentarian. He served in that post in the 2012-2016 legislative term.