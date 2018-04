Here's contributors to Jindal presidential campaign and his Super PAC, Believe Again

Governor Bobby Jindal's Presidential Louisiana-based campaign contributors looks like the who's who off business and Republican Party politics.

In campaign filings recently posted, 164 individuals contributed to his presidential campaign with maximum amounts of $2,700. All but 11 contributions were for the maximum amount with a number of them coming from husbands and wives, individually.

Campaign Contributors contbr_nm HISE, ANNE CHOUEST, CAROLYN SHANE, PAT DELESDERNIER, MICHAEL POST, GLEN MEYER, VERNON HUNT, KAREN WILLIAMS, RONNIE BOETTNER, EDWARD KENDALL, STAFFORD BRABHAM, JACK ROBERTS, DAVID SHREVE, ROBERT TALLURI, RAJA CANIZARO, JOSEPH DORE, KAY TALBOT, BYRON LIPSEY, RICHARD MCCOLLISTER, DAVID KENNEDY, ELTON ROEDEL, LARRY MCCOLLISTER, GENE MCCRERY, JIM KHACHATURIAN, BOBBI WAMPOLD, KIM BARFIELD, NAN MELARA, JULIO WINDHAM, WILLIAM SHELTON, JAMES CHATELAIN, BLAKE WILLIAMS, SOONJA LOFTIN, JEFF GUILBEAU, ROBERT GAMBLE, LESA NICOLADIS, MICHAEL RISPONE, EDWARD CHOUEST, GARY PICCIOLA, ELLA JANE SCHLOTTMAN, JAMES MADDEN, LYDIA MADDEN, JAMES BEEBE, CLARENCE MADDEN, MILISSA KEES, GABRIELLE RAINWATER, PAUL KHACHATURIAN, JON SHELTON, FRANKIE SHELTON, PAM MAKI, NEIL BARFIELD, THOMAS MALLETT, CHESTER LEE ADAMS, B.A. MAHFOUZ, MELINDA FLOWER, PAUL SHREVE, JANICE MOORE, LYNN STREAM, GRAY ANGERS, JEFFERSON BOLLINGER, JOY UNGARINO, MATTHEW DORE, WILLIAM PICCIOLA, JOSEPH DANOS, RODLYN ROBISON, CAMILLE SANDERS, DON HEEBE, JENNIFER FISHER, KIRK NICKEL, JIM SETTOON, RUSS MELANCON, MICHAEL WINDHAM, CAROL MALLETT, BRAD WORLEY, MICHAEL WORLEY, KATHY LASALLE, SHELBY P SHELTON, CAROL ANNE HISE, BILL R. RISPONE, LINDA MAHFOUZ, SAM HENDERSON, JONATHAN RICHARDSON, SYBIL LAWTON, HOLLY DEWITT, CHARLES TAYLOR, PHYLLIS THOMAS, AUSTIN ADAMS, YVONNE WAMPOLD, MIKE AMATO, JOHN YARBOROUGH, MARSHA CHERAMIE, CRAIG KONGARA, RAMA PASENTINE, JUDITH LOFTIN, LEASHA GAMBLE, DENNY OPELKA, FRANK MASSENGALE, SHELLEY MASSENGALE, RICHARD AIRHART, MICHAEL RICHARDSON, JEFFREY MADDEN, DAVID MONTELARO, LOUIS MCCOLLISTER, ROLFE HEEBE, FREDERICK PUROHIT, SURENDRA LAWTON, JACK ODOM, DAVID HUNT, ALEXANDER AMATO, VIRGINIA JOHNSON, RANDAL KYLE, MELISSA COURSON, BUD YARBOROUGH, ROBERT FAIRCLOTH, JR., JIMMY COURVILLE, KEVIN BOYD, BLAKE GOROWARA, CHANDER HANKINS, DAVID GOROWARA, NAVNETT BOLLINGER, DONALD LIPSEY, SUSAN DANOS, HANK ZUSCHLAG, RICHARD ZUSCHLAG, ELAINE KENNEDY, ANNE SPOHN, CRAIG MADDEN, JOHN BRIGNAC, J.E. SCHLOTMANN, GIANNA MEYER, CAROLYN NGUYEN, KEVIN LIPPMAN, ALFRED CUMMINGS, GEORGE KYLE, FRANKLIN BRANDT, RAYMOND EGAN, PAMELA ANTIE, ED BRANDT, JESSICA WILLIAMS, MILES BAUGH, TERRY BRUNO, ROBERT DEROUEN, HOWARD MOORE, JAMES W. PASENTINE, DENNIS STREAM, CATHERINE TAYLOR, PHYLLIS BALLARD, KRISTI DOVE, GORDON CANIZARO, SUE ELLEN MILLS, ROBERT SHANE, WILLIAM HENDERSON, LEIGH ROBISON, KENNETH MADDEN, CONNIE MADDEN, SHARON MADDEN, DOUGLAS BOYD, BILL BECKER, JOHN PATEL, NIAL GIBBS, JOHN EGAN, PETER LEDBETTER, WILLIAM GOUX, RON BALLARD, SCOTT contb_receipt_amt 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 1000 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 250 2700 500 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 1350 2700 1000 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 1000 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 250 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 1350 2700 2700 2700 2700 2700 500 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 1000 2700 2700 250 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 500 2700 500 2700 2700

In addition, today, NOLA.com posted information about Jindal's super PAC, Believe Again:

Biggest contributor: $1 million from Gary Chouest, president of Edison Chouest Offshore of Galliano, one of the state's biggest campaign contributors. Chouest Air also provided $23,436 in "in kind contributions," presumably flights for the Jindal presidential campaign.

Other Big donors: $250,000 each from Tracy Krohn CEO of W&T Offshore of Houston, and Robert Mercer of Renaissance Technologies of New York, who is also a big donor to Sen. Ted Cruz' presidential Super PAC.

$100,000 donors: Donald Bollinger, CEO of Bollinger Enterprises in Lockport; Willis Johnson, chairman of Copart in Franklin, Tenn., ETA Capital of Farmington Hills, Mich.; MCNA Health Care Holdings of Fort Lauderdale, Fla, Otto Candies Jr. of Des Allemands, executive with Otto Candies LLC, Paul Isaac, an analyst with Arbiter Partners Capital Management of Larchmont, N.Y., Copart, with a Fairfield, Calif., address, is also listed as a $100,000 donor, though it's not clear if it's the same firm headed by Willis Johnson.

Notable donor: Tom Benson, owner of the New Orleans Saints, $25,000